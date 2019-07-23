- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إلزام مُعلنتَين من المشاهير بحذف إعلانهما عن زيت للشعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إلزام مُعلنتَين من المشاهير بحذف إعلانهما عن زيت للشعر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه تم إلزام مُعلنتَين من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر.
وأوضحت الغذاء والدواء أن هذه الخطوة تأتي بسبب الادعاءات غير المقبولة حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل، مشيرةً إلى أنه تم استدعاؤهما لاستكمال الإجراءات.
في سياق آخر، تستمر الغذاء والدواء بتنفيذ خطتها الرقابية خلال موسم حج 1440 في المنافذ الجوية والبرية والبحرية؛ لتفتيش وفسح الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية الواردة مع بعثات الحج من خارج المملكة؛ للتأكد من سلامة وصحة غذاء ودواء ضيوف الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر إلزام مُعلنتَين من المشاهير بحذف إعلانهما عن زيت للشعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.