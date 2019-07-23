إلزام مُعلنتَين من المشاهير بحذف إعلانهما عن زيت للشعر

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه تم إلزام مُعلنتَين من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر.

Advertisements

وأوضحت الغذاء والدواء أن هذه الخطوة تأتي بسبب الادعاءات غير المقبولة حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل، مشيرةً إلى أنه تم استدعاؤهما لاستكمال الإجراءات.

في سياق آخر، تستمر الغذاء والدواء بتنفيذ خطتها الرقابية خلال موسم حج 1440 في المنافذ الجوية والبرية والبحرية؛ لتفتيش وفسح الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية الواردة مع بعثات الحج من خارج المملكة؛ للتأكد من سلامة وصحة غذاء ودواء ضيوف الرحمن.