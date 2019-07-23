الان تتابع الخدمة المدنية تعلن عن موعد إجازة عيد الأضحى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 أعلنت وزارة الخدمة المدنية، الثلاثاء، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام. وقال حساب الخدمة المدنية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين 4 ذي الحجة، وستكون العودة للعمل يوم الأحد 17 ذي الحجة من العام 1440 هـ وفقا لتقويم أم القرى.

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