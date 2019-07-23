تشكيل لجان لصرف بدلات الصحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف شكلت وزارة الصحة لجانا لصرف بدلات الكادر الصحي بعد دراسة طلبات الممارسين الصحيين السعوديين من منسوبي الوزارة العاملين بالتجمعات الصحية المطالبين بصرف استحقاقهم من بدلات الكادر الصحي. وبحسب ما علمته «مكة» فإن وزير الصحة قرر تشكيل اللجان على أن يرفع بتظلمات الممارسين الصحيين للجنة المركزية لبدلات الكادر الصحي بديوان الوزارة، المطالبين بصرف مستحقاتهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 1430هـ، لدراستها واتخاذ ما تراه مناسبا. بدلات الكادر الصحي الندرة

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