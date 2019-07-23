إلزام مؤسسات الطوافة برسوم اللوحات الإرشادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة مؤسسات الطوافة بتسديد رسوم اللوحات الخاصة بها، ورؤساء مكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسات بسداد قيمة رسوم اللوحات الإرشادية والإعلانية بنطاق البلدية التابعة لها.

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وبحسب ما علمته «مكة» فإن ذلك يأتي ردا على طلب مؤسسات الطوافة النظر في احتساب الرسوم على اللوحات الإرشادية التابعة لها أثناء موسم الحج.

وخاطبت مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية مكاتب الخدمة الميدانية التابعة لها بضرورة سداد الرسوم وتزويد المؤسسة بنسخة من سندات الدفع في كل من مكة والمشاعر المقدسة.

ماذا قالت المؤسسات عن اللوحات؟