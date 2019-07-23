11 ألفا من طلائع حجاج أفريقيا غير العربية في مكة والمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة مكة المكرمة

تتابعت طلائع وفود حجاج مؤسسة الدول الأفريقية غير العربية في الوصول عبر المنافذ الجوية، حيث حل نحو 11.176 حاجا بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى منتصف ليل أمس، وسط منظومة من الخدمات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين، بما يحقق لهم الراحة ويمكنهم من تأدية مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

Advertisements

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية رامي لبني، أن المؤسسة هيأت جميع كوادرها وتجهيزاتها للعناية بخدمتهم وفق معايير الجودة، معززة بالبرامج والمبادرات التي تقودها وزارة الحج والعمرة على مختلف الأصعدة.

ولفت إلى أن لجان المؤسسة عملت ومنذ وقت مبكر من أجل هذه اللحظات المباركة التي يتوافد فيها الحجيج نحو أطهر البقاع، وذللت في سبيل ذلك خلاصة تجاربها وخبراتها، وجندت خططها المرحلية لتلبية راحة الحجاج، وتحسين تجربتهم بما يحقق الصورة الشاملة عن مكانة المملكة العربية السعودية ويلبي تطلعات قيادتها.

ونوه لبني بالدور التكاملي الذي تضطلع به مختلف الأجهزة الحكومية للعناية بالحاج منذ بدء رحلته مرورا بتنقلاته وحتى تأدية شعائره وعودته إلى بلاده سالما، منوها بما وفرته حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، من بنى تحتية ومشاريع عملاقة ورؤية تنتظم فيها كل البرامج والمبادرات، وتتكلل بتذليل سبل الراحة لضيوف الرحمن في جميع خطواتهم.