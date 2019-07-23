بطولة الدبابات البحرية في مدينة الملك عبدالله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستضيف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ بطولة المملكة للدبابات البحرية في جولتها الثانية ضمن فعاليات موسم صيف «عالم تركوازي»، بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وتحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وبالشراكة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك انطلاقا من منطقة اللاجونا بالمدينة، خلال الفترة من 25 يوليو حتى 27 يوليو الحالي.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي، عن سعادته باستمرار التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، لبناء نموذج متطور لضمان تنمية الرياضة السعودية بمختلف أنواعها، وقال «فخورون أن تشهد منطقة اللاجونا بالمدينة الاقتصادية انطلاقة بطولة المملكة للدبابات البحرية في جولتها الثانية ضمن فعاليات موسم صيف «عالم تركوازي»، لافتا إلى أن مثل هذه البطولات ستسهم في نشر الرياضة بين شباب وشابات الوطن.