3 مباريات إيقاف لأوباما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كل من محمود الجزار لاعب الجونة ويوسف إبراهيم «أوباما» لاعب الزمالك ثلاث مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما للطرد بسبب ضرب المنافس بدون كرة، كما قررت اللجنة إيقاف لاعب الجونة أحمد ياسر ريان مباراة لحصوله على الإنذار الثالث.
وكان الزمالك تعادل مع الجونة بهدفين لكل منهما الأحد الماضي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز.
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