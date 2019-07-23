جوارديولا متذمر من جدول الدوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم تذمره إزاء جدول مباريات فريقه، قائلا إن جدول المباريات المزدحم «يقتل لاعبينا».

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وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين «إنه جدول جنوني، وسنقتل بذلك لاعبينا عاجلا أم آجلا. لا يمكننا الاستمرار على ذلك لفترة طويلة.»

وكان النجم الجزائري رياض محرز آخر اللاعبين الدوليين عودة إلى صفوف الفريق، وذلك بعد أن انتهى من المشاركة مع منتخب بلاده، حيث قاد المنتخب الجزائري للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، وذلك بالفوز في النهائي على المنتخب السنغالي بهدف دون مقابل.

وأشار جوارديولا إلى أن سيرجيو أجويرو وعدة لاعبين آخرين من أمريكا الجنوبية سيعودون إلى الفريق في أواخر يوليو أو ربما بعد ذلك.