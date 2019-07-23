أرامكو تعرض نتائجها نصف السنوية بمؤتمر هاتفي أغسطس المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تعقد أرامكو السعودية أول مؤتمر هاتفي لها بشأن الأرباح مع المستثمرين في أغسطس ليتزامن مع نشر نتائجها المالية للنصف الأول من 2019.

وتتهيأ أرامكو لطرح أسهمها للاكتتاب العام في أكبر طرح في العالم، والذي يقيم الشركة بتريليوني دولار. ومن المتوقع أن يتم إما في عام 2020 أو في عام 2021. وتبلغ حصة الطرح 5% من أسهمها، مما سيجمع 100 مليار دولار.

وتتصدر أرامكو شركات العالم من حيث الربحية، حيث حققت أرباحا سنوية خلال عام 2018 بنحو 111 مليار دولار، وهو ما يشكل ارتفاعا بـ46% عن أرباح 2017، كما يمثل أرباحا صافية يومية تتجاوز 300 مليون دولار.

Advertisements

وقاربت إيرادات أرامكو العام الماضي 356 مليار دولار بنمو بلغ 35% عن 2017. كما بلغ صافي النقد من النشاطات التشغيلية 121 مليار دولار في 2018، بزيادة قدرها 36%. أما تكاليف التشغيل فقد نمت بـ32% إلى 143 مليار دولار.

وارتفع ما أنفقته «أرامكو» على الأبحاث والتطوير في 2018 بـ17% إلى 591 مليون دولار. وبلغت مطلوبات «أرامكو» شاملة القروض والالتزامات تجاه الحكومة 49 مليار دولار في 2018، صعودا بـ23%.

وقاربت أصول الشركة 359 مليار دولار العام الماضي، مرتفعة من 294 مليار دولار في 2017.

وكانت وكالة «موديز» أفادت بأن شركة أرامكو كانت الشركة الأكثر ربحية في 2018 بنحو 111 مليار دولار، حيث تعادل أرباح «أرامكو» أرباح «أبل» و»قوقل» و»إكسون موبيل» مجتمعة.

كما أفادت وكالة فيتش بأن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالميا من حيث الحجم، ففي 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالا 11.6 مليونا و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، على الترتيب، وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين، مثل أدنوك وشل وتوتال وبي. بي.