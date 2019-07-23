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ذكر المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات لمجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في اتخاذ قرار قريبًا بشأن متى سيكشف النقاب عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".
ووفقًا لـ"رويترز"، قال "جرينبلات": ”إن الرئيس ترامب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من الخطة“.
وادعى المبعوث الأمريكي أنه "لا يمكن حل الصراع على أساس التوافق الدولي أو القانون الدولي غير الحاسم وقرارات الأمم المتحدة".
"ترامب" لم يقرر بعد متى يكشف عن "صفقة القرن"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-23
ذكر المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات لمجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في اتخاذ قرار قريبًا بشأن متى سيكشف النقاب عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".
ووفقًا لـ"رويترز"، قال "جرينبلات": ”إن الرئيس ترامب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من الخطة“.
وادعى المبعوث الأمريكي أنه "لا يمكن حل الصراع على أساس التوافق الدولي أو القانون الدولي غير الحاسم وقرارات الأمم المتحدة".
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
09:39 PM
"جرينبلات" ادعى أنه لا يمكن حل الصراع على أساس القرارات الأممية
ذكر المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات لمجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في اتخاذ قرار قريبًا بشأن متى سيكشف النقاب عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".
ووفقًا لـ"رويترز"، قال "جرينبلات": ”إن الرئيس ترامب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من الخطة“.
وادعى المبعوث الأمريكي أنه "لا يمكن حل الصراع على أساس التوافق الدولي أو القانون الدولي غير الحاسم وقرارات الأمم المتحدة".
، "ترامب" لم يقرر بعد متى يكشف عن "صفقة القرن" ،
المصدر : الخليج 365
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