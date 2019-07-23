، الجيش اليمني يحكم سيطرته على جبال القلعة الإستراتيجية بالجوف ،

محمد بن مسعود - الدمام - قطع خطوط إمداد الميليشيا.. واستعاد أسلحة وذخيرة متنوعة

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، مواقع إستراتيجية في مديرية برط العنان شمالي محافظة الجوف.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على جبال القلعة الإستراتيجية في مديرية برط العنان.

وأفاد بأن قوات الجيش الوطني توغلت في مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في أودية الظهرة بالمديرية ذاتها.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني قطعت خطوط إمداد الميليشيا الحوثية إلى مواقع تمركزها في جبال تواثنه وجبال الأمهور.

وبين "حنتف" أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وأن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.