، "جونسون" يتعهد بمغادرة بريطانيا "الأوروبي" باتفاق أو دونه.. ومواجهة متوقعة مع التكتل ،

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تعهد بوريس جونسون بقيادة بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي سواء من خلال اتفاق أو دونه بحلول، وذلك عقب فوزه بزعامة حزب المحافظين اليوم (الثلاثاء).
وقال "جونسون" الذي يحل محل تيريزا ماي رئيسًا لوزراء بريطانيا نهاية أكتوبر
المقبل: "سنتمم الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، وسنستغل كل الفرص التي سيتيحها ذلك، بروح جديدة".
وأضاف: "سننهض كما ينهض العملاق الغافي ونكسر أصفاد عدم الثقة بالنفس والسلبية".
وأشار "جونسون" إلى أن محور حملته لزعامة الحزب كان "تحقيق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتوحيد البلاد وإلحاق الهزيمة بجيريمي كوربين (زعيم حزب العمال المعارض)، وهو ما سنفعله.
ويدفع فوز "جونسون" المملكة المتحدة نحو مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانفصال ونحو أزمة دستورية داخلية بعدما تعهد أعضاء بالبرلمان البريطاني بإسقاط أي حكومة تحاول الخروج من الاتحاد دون اتفاق.
وتترك "ماي" منصبها غدًا بعد الذهاب إلى قصر بكنجهام لمقابلة الملكة إليزابيث التي ستعيّن "جونسون" رسميًا قبل دخوله داوننج ستريت.
"جونسون" يتعهد بمغادرة بريطانيا "الأوروبي" باتفاق أو دونه.. ومواجهة متوقعة مع التكتلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-23
تعهد بوريس جونسون بقيادة بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي سواء من خلال اتفاق أو دونه بحلول، وذلك عقب فوزه بزعامة حزب المحافظين اليوم (الثلاثاء).
وقال "جونسون" الذي يحل محل تيريزا ماي رئيسًا لوزراء بريطانيا نهاية أكتوبر
المقبل: "سنتمم الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، وسنستغل كل الفرص التي سيتيحها ذلك، بروح جديدة".
وأضاف: "سننهض كما ينهض العملاق الغافي ونكسر أصفاد عدم الثقة بالنفس والسلبية".
وأشار "جونسون" إلى أن محور حملته لزعامة الحزب كان "تحقيق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتوحيد البلاد وإلحاق الهزيمة بجيريمي كوربين (زعيم حزب العمال المعارض)، وهو ما سنفعله.
ويدفع فوز "جونسون" المملكة المتحدة نحو مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانفصال ونحو أزمة دستورية داخلية بعدما تعهد أعضاء بالبرلمان البريطاني بإسقاط أي حكومة تحاول الخروج من الاتحاد دون اتفاق.
وتترك "ماي" منصبها غدًا بعد الذهاب إلى قصر بكنجهام لمقابلة الملكة إليزابيث التي ستعيّن "جونسون" رسميًا قبل دخوله داوننج ستريت.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
09:17 PM
يتسلم مهام منصبه نهاية أكتوبر
تعهد بوريس جونسون بقيادة بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي سواء من خلال اتفاق أو دونه بحلول، وذلك عقب فوزه بزعامة حزب المحافظين اليوم (الثلاثاء).
وقال "جونسون" الذي يحل محل تيريزا ماي رئيسًا لوزراء بريطانيا نهاية أكتوبر
المقبل: "سنتمم الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، وسنستغل كل الفرص التي سيتيحها ذلك، بروح جديدة".
وأضاف: "سننهض كما ينهض العملاق الغافي ونكسر أصفاد عدم الثقة بالنفس والسلبية".
وأشار "جونسون" إلى أن محور حملته لزعامة الحزب كان "تحقيق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتوحيد البلاد وإلحاق الهزيمة بجيريمي كوربين (زعيم حزب العمال المعارض)، وهو ما سنفعله.
ويدفع فوز "جونسون" المملكة المتحدة نحو مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانفصال ونحو أزمة دستورية داخلية بعدما تعهد أعضاء بالبرلمان البريطاني بإسقاط أي حكومة تحاول الخروج من الاتحاد دون اتفاق.
وتترك "ماي" منصبها غدًا بعد الذهاب إلى قصر بكنجهام لمقابلة الملكة إليزابيث التي ستعيّن "جونسون" رسميًا قبل دخوله داوننج ستريت.
، "جونسون" يتعهد بمغادرة بريطانيا "الأوروبي" باتفاق أو دونه.. ومواجهة متوقعة مع التكتل ،
المصدر : الخليج 365
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