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وصف أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، وهو وابن عم تميم بن حمد، ما يفعله النظام القطري ضد المنطقة العربية وبالتحديد المملكة العربية السعودية بالمسرحية الركيكة.
وبحسب ما ذكرته اليوم السابع فقد قال ابن عم تميم بن حمد، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": مسرحية ركيكة واضحة أعدها تنظيم الحمدين الإرهابي لتشويه صورة السعودية والشعب السعودي الكريم.
وتابع: تكرم السعودية ويكرم إخواننا السعوديين عن كل تهمة يُلصقها الإعلام القذر بهم، فعصابة الدوحة هي التي طبّعت مع إسرائيل علنًا بكل بجاحة منذ منتصف التسعينيات الميلادية.
ابن عم تميم: النظام يدعي العروبة وهو أول من طبّع مع إسرائيل بالتسعينياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-23
وصف أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، وهو وابن عم تميم بن حمد، ما يفعله النظام القطري ضد المنطقة العربية وبالتحديد المملكة العربية السعودية بالمسرحية الركيكة.
وبحسب ما ذكرته اليوم السابع فقد قال ابن عم تميم بن حمد، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": مسرحية ركيكة واضحة أعدها تنظيم الحمدين الإرهابي لتشويه صورة السعودية والشعب السعودي الكريم.
وتابع: تكرم السعودية ويكرم إخواننا السعوديين عن كل تهمة يُلصقها الإعلام القذر بهم، فعصابة الدوحة هي التي طبّعت مع إسرائيل علنًا بكل بجاحة منذ منتصف التسعينيات الميلادية.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
09:04 PM
وصف ما يفعله ضد العرب والسعودية بالمسرحية الركيكة
وصف أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، وهو وابن عم تميم بن حمد، ما يفعله النظام القطري ضد المنطقة العربية وبالتحديد المملكة العربية السعودية بالمسرحية الركيكة.
وبحسب ما ذكرته اليوم السابع فقد قال ابن عم تميم بن حمد، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": مسرحية ركيكة واضحة أعدها تنظيم الحمدين الإرهابي لتشويه صورة السعودية والشعب السعودي الكريم.
وتابع: تكرم السعودية ويكرم إخواننا السعوديين عن كل تهمة يُلصقها الإعلام القذر بهم، فعصابة الدوحة هي التي طبّعت مع إسرائيل علنًا بكل بجاحة منذ منتصف التسعينيات الميلادية.
، ابن عم تميم: النظام يدعي العروبة وهو أول من طبّع مع إسرائيل بالتسعينيات ،
المصدر : الخليج 365
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