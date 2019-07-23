، "الدفاع" تطرح 542 وظيفة شاغرة بأفرع القوات المسلحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الإدارات الهندسية والأشغال.. والتقديم إلكترونيًّا بدءًا من اليوم

أعلنت وزارة الدفاع - ممثلة بالإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية - توافُر (542) وظيفة بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة.

وأوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات يبدأ 20/ 11/ 1440هـ حتى 29/ 11/ 1440هـ، وذلك على الروابط الموضحة تحت كل إدارة فيها احتياج للوظائف المطروحة على الرابط الإلكتروني الخاص بها.

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