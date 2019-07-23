السعودية اليوم / مقتل شخصين وإصابة 16 بانفجار في مدينة كويتا الباكستانية



إسلام آباد 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب ستة عشر آخرون بجروح جراء انفجار وقع الليلة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح عبدالرزاق شيما قائد الشرطة في كويتا أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية أوقفوها أمام صيدلية بالقرب من محطة للحافلات، مما أدى إلى مقتل اثنين من المارة وإصابة ستة عشر.

وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

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21:39ت م

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