السعودية اليوم / كشف مخبأ للسلاح والذخيرة بتمنرست جنوب الجزائر



الجزائر 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

كشف الجيش الجزائري مخبأ للسلاح والذخيرة بمناطق تمنرست الصحراوية جنوب الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية, ان المخبأ يحتوي على عدد من البنادق والقذائف المدفعية وذخيرة لأسلحة خفيفة.

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19:17ت م

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