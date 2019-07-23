الصحة تعلن نتائج تحقيقات فيديو الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - عسير

كشفت وزارة الصحة تفاصيل التحقيق في ما حدث بمستشفى محايل العام، مشددةً على أن التحقيقات كانت باهتمام ومتابعة من أمير منطقة عسير ووزير الصحة، حيث استمع فريق التحقيق المكلف إلى جميع الأطراف المعنيين.

وقالت الصحة: إن الطبيب (متخصص في الأشعة) الذي ظهر في الفيديو خلال تأدية عمله، قد وصلت لديه حالات حرجة جدًّا ناجمة عن حادث مروري تتطلب التشخيص العاجل لإنقاذهم، وفي هذه الأثناء قام مرافق أحد المرضى الذين ينتظرون دورهم ولم تكن حالتهم حرجة بالتهجم على الطبيب لفظيًّا، ومحاولة الاعتداء رغم التوضيح له بأن الأولوية للحالات الحرجة.

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وتابعت الصحة: عند ذلك توجهت الممرضة للاستدعاء الأمن، ولكن بعد تراجع المرافق أبلغها الطبيب وبشكل عاجل جدًّا بالعودة لتساعده على إكمال تشخيص المصابين.

كما أكدت نتائج التحقيق عدم وجود أي خلاف بين الممرضة والطبيب؛ حسب أقوال الممرضة، وقد تم إحالة المرافق للنيابة العامة؛ بسبب محاولة الاعتداء على الطبيب.

وجددت الوزارة التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء لفظي أو جسدي على أي ممارس صحي من قبل أي طرف، وأن ذلك يعتبر جريمة، وفي ذات الوقت ترفض أي إساءة لأي مستفيد من خدماتها الصحية، أو أي تجاوز للأنظمة داخل المنشآت الصحية، منوهةً إلى أن الواجب المهني والإنساني والأعراف الطبية تحتم على الكوادر الصحية من أطباء وغيرهم تقديم الرعاية العاجلة للحالات الحرجة، ومنحها الأولوية.