مهرجان رجال الطيب يمزج الثقافة بالتاريخ والمعرفة

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - واس

تنطلق فعاليات مهرجان ” رجال الطيب ” الذي تنظمه وزارة الثقافة ولمدة 20 يوماً خلال الفترة من 12 – 31 اغسطس المقبل، في قرية رجال ألمع بمنطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة عبدالكريم الحميد أن مهرجان “رجال الطِّيب” سيكون في قالب رحلة ثقافية يجد فيها الزائر المتعة والمعرفة في آن واحد، والتي تمزج مفاهيم الثقافة والتاريخ في سياق واحد.

وأضاف بأن المهرجان يسلط الضوء على الثقافة في المنطقة، ويعمل على إبراز خصوصية “أطواق الورد” التي تزيّن رؤوس سكان المنطقة، عبر فعاليات متنوعة تشرح أنواع هذه الأطواق وطرق تصنيعها والمناسبات التي تستخدم فيها.

Advertisements

وأكد الحميد بأن تنظيم وزارة الثقافة لهذا المهرجان ضمن موسم السودة يأتي من منطلق حرصها على الجوانب الثقافية باختلاف أنواعها واتجاهاتها، مشدداً على أن التنوع الثقافي الغني الذي تملكه قرى ومحافظات المملكة يستدعي ابتكار المهرجانات والفعاليات التي تبرز هذه الثقافة وتعمل على إظهارها محلياً ودولياً، وهذا ما ستعمل عليه الوزارة في سياق مشروعها الطموح للنهوض بالقطاع الثقافي السعودي وتحقيق أهدافها المتمثلة في جعل الثقافة نمط حياة، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة الدولية.

وأشار الحميد إلى أن المهرجان يرحب بالجمهور من كافة الشرائح للاستمتاع بكافة فعالياته التي تشمل “السوق التراثية” وعروضاً فلكلورية حية، إضافة إلى أمسيات شعرية، وعروض للإسقاط الضوئي، إلى جانب بستان الطِّيب المفتوح ومقهى الحبق ومحل العطور ومجسمات الورد الجمالية.

وبين بأن المهرجان يسعى من خلال هذه الفعاليات الثقافية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحضارية من بينها جعل الموقع التراثي في قرية “رجال ألمع” وجهة سياحية رئيسية في المملكة، تعكس ثقافة المنطقة، وتؤكد ثراء الثقافة السعودية.