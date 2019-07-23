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2019-07-23 ولي العهد يبحث في نيوم تعزيز العلاقات مع رئيس وزراء اليمن متابعات الخليج 365 - واس التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في نيوم اليوم دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر. Advertisements









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