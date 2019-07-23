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2019-07-23 أمن الطرق تضبط 33 قطعة سلاح و26561 ذخيرة حية متابعات الخليج 365 -الرياض كشف الأمن العام عن إجمالي القضايا والحوادث والمخالفات التي باشرتها القوات الخاصة لأمن الطرق بمناطق المملكة خلال الفترة ١١ / ١١ إلى ١٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ. وبلغ مجموع الحالات التي تمت مباشرتها 4511 حالة منها 3305 مخالفة للأنظمة. Advertisements وتم ضبط 33 قطعة سلاح متنوعة ما بين مسدس ورشاش وبندقية هوائية إضافة إلى 26561 ذخيرة حية.









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