الان تتابع عاجل .. دبلوماسيون: مهمة حماية الملاحة في مضيق هرمز قد تديرها قيادة بحرية بريطانية فرنسية مشتركة ولن تشمل الاتحاد الأوروبي أو حلف الأطلسي أو أمريكا بشكل مباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. دبلوماسيون: مهمة حماية الملاحة في مضيق هرمز قد تديرها قيادة بحرية بريطانية فرنسية مشتركة ولن تشمل الاتحاد الأوروبي أو حلف الأطلسي أو أمريكا بشكل مباشر | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. دبلوماسيون: مهمة حماية الملاحة في مضيق هرمز قد تديرها قيادة بحرية بريطانية فرنسية مشتركة ولن تشمل الاتحاد الأوروبي أو حلف الأطلسي أو أمريكا بشكل مباشر report this ad

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