الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على 3 مناطق بالمملكة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأربعاء الموافق 2019/07/24 في المملكة، قائلة إنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على الرياض، الشرقية، نجران.

وشملت التوقعات، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل مكة المكرمة، جازا، عسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على المرتفعات لمناطق جازان، عسير.