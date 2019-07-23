الصحة: بعد التحقيق في حادثة مستشفى محايل العام.. لا يوجد خلاف بين “أخصائي الأشعة والممرضة”

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قالت وزارة الصحة، إن التحقيقات التي أجريت بشأن ما حدث بمستشفى محايل العام، تمت باهتمام ومتابعة من أمير منطقة عسير، ووزير الصحة، واستمع من خلالها الفريق المكلف بالتحقيق لجميع الأطراف المعنيين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الطبيب “متخصص في الأشعة”، الذي ظهر في الفيديو خلال تأدية عمله، قد وصلت إليه حالات حرجة جدًا ناجمة عن حادث مروري تتطلب التشخيص العاجل لإنقاذهم، مشيرة إلى أنه في هذه الأثناء قام مرافق أحد المرضى الذين ينتظرون دورهم ولم تكن حالتهم حرجة بالتهجم على الطبيب لفظيًا، ومحاولة الاعتداء رغم التوضيح له بأن الأولوية للحالات الحرجة.

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وتابعت: “عند ذلك توجهت الممرضة لاستدعاء الأمن ولكن بعد تراجع المرافق أبلغها الطبيب وبشكل عاجل جدًا بالعودة لتساعده على إكمال تشخيص المصابين”، فيما أكدت نتائج التحقيق عدم وجود أي خلاف بين الممرضة والطبيب حسب أقوال الممرضة، وتم إحالة المرافق للنيابة العامة بسبب محاولة الاعتداء على الطبيب.

وجددت وزارة الصحة، التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء لفظي أو جسدي على أي ممارس صحي من قبل أي طرف، وأن ذلك يعتبر جريمة، وفي ذات الوقت ترفض أي إساءة لأي مستفيد من خدماتها الصحية، أو أي تجاوز للأنظمة داخل المنشآت الصحية، منوهة بأن الواجب المهني والإنساني والأعراف الطبية تحتم على الكوادر الصحية من أطباء وغيرهم تقديم الرعاية العاجلة للحالات الحرجة ومنحها الأولوية.