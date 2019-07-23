شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء اليمني مستجدات الأوضاع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في نيوم اليوم دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك. وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها. حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر.



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