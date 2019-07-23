المحاكم تسجل 14018 عقد نكاح خلال شوال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت المحاكم 14018 عقد نكاح خلال شوال الماضي، مقابل 4521 صك طلاق، بمعدل 467 زيجة و150 حالة طلاق يوميا، وزيادة قدرها 13% عن عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل مثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديين 89% من إجمالي عقود النكاح، وتصدرت منطقة مكة المكرمة في عدد تسجيل عقود الزواج بـ3319 عقد زواج، بينما احتلت الحدود الشمالية أقل المناطق بـ184 عقد زواج، وشهدت منطقتا الرياض ومكة المكرمة 47% من إجمالي صكوك الطلاق.

وأوضحت الوزارة أن إحصاءات عقود النكاح تشتمل على إنهاءات إثباتات النكاح والرجعة، إضافة لعقود النكاح الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة، وعقود النكاح المسجلة عبر مأذوني الأنكحة، في حين تشتمل صكوك الطلاق على إثباتات الطلاق ودعاوى الخلع، إضافة إلى دعاوى فسخ النكاح، التي صدرت لها أحكام في المحاكم العامة قبل التخصيص أو محاكم الأحوال الشخصية.

وأشارت إلى أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في السعودية خلال هذا الشهر، كونها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي، وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة، الذي قد يكون حدث في فترة سابقة.

عقود النكاح وصكوك الطلاق خلال شوال

مكة المكرمة

عقود النكاح: 3319

صكوك الطلاق: 1125

الرياض

عقود النكاح: 2592

صكوك الطلاق: 1001

الشرقية

عقود النكاح: 1656

صكوك الطلاق: 582

عسير

عقود النكاح: 1511

صكوك الطلاق: 419

جازان

عقود النكاح: 1190

صكوك الطلاق: 189

المدينة المنورة

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عقود النكاح: 1021

صكوك الطلاق: 322

القصيم

عقود النكاح: 719

صكوك الطلاق: 257

حائل

عقود النكاح: 394

صكوك الطلاق: 148

تبوك

عقود النكاح: 355

صكوك الطلاق: 163

الجوف

عقود النكاح: 394

صكوك الطلاق: 117

نجران

عقود النكاح: 391

صكوك الطلاق: 57

الباحة

عقود النكاح: 292

صكوك الطلاق: 69

الحدود الشمالية

عقود النكاح: 184

صكوك الطلاق: 72