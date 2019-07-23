المحاكم تسجل 14018 عقد نكاح خلال شوال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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سجلت المحاكم 14018 عقد نكاح خلال شوال الماضي، مقابل 4521 صك طلاق، بمعدل 467 زيجة و150 حالة طلاق يوميا، وزيادة قدرها 13% عن عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل مثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديين 89% من إجمالي عقود النكاح، وتصدرت منطقة مكة المكرمة في عدد تسجيل عقود الزواج بـ3319 عقد زواج، بينما احتلت الحدود الشمالية أقل المناطق بـ184 عقد زواج، وشهدت منطقتا الرياض ومكة المكرمة 47% من إجمالي صكوك الطلاق.
وأوضحت الوزارة أن إحصاءات عقود النكاح تشتمل على إنهاءات إثباتات النكاح والرجعة، إضافة لعقود النكاح الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة، وعقود النكاح المسجلة عبر مأذوني الأنكحة، في حين تشتمل صكوك الطلاق على إثباتات الطلاق ودعاوى الخلع، إضافة إلى دعاوى فسخ النكاح، التي صدرت لها أحكام في المحاكم العامة قبل التخصيص أو محاكم الأحوال الشخصية.
وأشارت إلى أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في السعودية خلال هذا الشهر، كونها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي، وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة، الذي قد يكون حدث في فترة سابقة.
عقود النكاح وصكوك الطلاق خلال شوال
مكة المكرمة
عقود النكاح: 3319
صكوك الطلاق: 1125
الرياض
عقود النكاح: 2592
صكوك الطلاق: 1001
الشرقية
عقود النكاح: 1656
صكوك الطلاق: 582
عسير
عقود النكاح: 1511
صكوك الطلاق: 419
جازان
عقود النكاح: 1190
صكوك الطلاق: 189
المدينة المنورة
عقود النكاح: 1021
صكوك الطلاق: 322
القصيم
عقود النكاح: 719
صكوك الطلاق: 257
حائل
عقود النكاح: 394
صكوك الطلاق: 148
تبوك
عقود النكاح: 355
صكوك الطلاق: 163
الجوف
عقود النكاح: 394
صكوك الطلاق: 117
نجران
عقود النكاح: 391
صكوك الطلاق: 57
الباحة
عقود النكاح: 292
صكوك الطلاق: 69
الحدود الشمالية
عقود النكاح: 184
صكوك الطلاق: 72
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.