تكريم 94 ممرضا وممرضة أنهوا سنة الامتياز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض كرم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض 94 خريجا وخريجة أنهوا برنامج سنة الامتياز في التمريض يمثلون 11 جامعة سعودية حكومية وخاصة من بينهم 83 ممرضة و11 ممرضا. وقال مساعد المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور صالح المفدى إن الخريجين خضعوا قبل قبولهم في البرنامج إلى تقييم دقيق يعتمد على معايير عالية، مشيرا إلى أنهم ينتمون إلى جامعات مختلفة ومتوزعة على خارطة المملكة، سواء من الجامعات الحكومية أو الخاصة، مما يعني أن معيار القبول في سنة الامتياز كان محدده الرئيس هو الكفاءة والجدارة، مؤكدا أن المستشفى يولي اهتماما كبيرا بسعودة التمريض على أسس احترافية.



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