مجلس الوزراء يفوض وزير التعليم صلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قرر مجلس الوزراء في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في نيوم بمنطقة تبوك أمس تفويض وزير التعليم صلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب الموافق عليها بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم في السعودية في عام 1426هـ، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

تعزيز التضامن الإسلامي

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن مجلس الوزراء تابع في بداية الجلسة استعراض الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة لوفود الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج، والاطمئنان على جاهزية جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين. وعد المجلس في هذا الشأن توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة آلاف الحجاج من مختلف قارات العالم كل عام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي استفاد منه أكثر من 52 ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم منذ بدايته عام 1417هـ حتى هذا العام، تجسيدا لحرصه الدائم على العناية بمصالح المسلمين وتعزيز التضامن الإسلامي.

توفير سبل الراحة للحجاج

وبين المجلس أن افتتاح عدد من المشاريع المائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة برعاية خادم الحرمين الشريفين، وبتكلفة تجاوزت 3.1 مليارات ريال تزامنا مع موسم حج هذا العام 1440هـ، يأتي ضمن الرعاية والاهتمام من قبل القيادة، والحرص على كل ما يوفر سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام بجودة وكفاءة عاليتين.

مستجدات الأحداث

واطلع المجلس على عدد من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الصعد العربية والإقليمية والدولية والمواقف بشأنها، وأشار في هذا السياق إلى ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، ومن ذلك اعتراض سفن مدنية، بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، مشددا على أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه.

وقف العدوان الإسرائيلي

وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس، والتي تؤوي مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس، ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.

ترسيخ المواطنة

ونوه بنتائج أعمال الدورة العادية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة المملكة، وتأكيد المشاركين على دور الإعلام العربي في ترسيخ المواطنة وتعزيز الانتماء للدولة الوطنية والتصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف.

مواساة اليابان

وقدم المجلس عزاء المملكة ومواساتها لليابان، حكومة وشعبا، في ضحايا الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، راجيا الله الشفاء العاجل للمصابين.

حدائق الملك عبدالله

وتناول المجلس عددا من الموضوعات في الشأن المحلي، مؤكدا أن مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بالرياض، الذي وجه خادم الحرمين الشريفين بتنفيذه بوصفه مشروعا واحدا متكاملا دون تجزئته إلى مراحل بناء على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، لإعادة المشروع لمساره الطبيعي وتمت ترسية عقده بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 1.6 مليار ريال، يعد أحد المشروعات النوعية في الرياض، والتي تنسجم مع برنامج تحسين جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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دعم الأندية السعودية

وثمن المجلس ما توليه القيادة من اهتمام ودعم كبيرين لقطاع الرياضة والشباب، مؤكدا أن الاهتمام الخاص من ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورؤيته في دعم الرياضة بشكل عام والأندية الرياضية بشكل خاص سيسهم في نشر الألعاب المختلفة وإيجاد حوكمة مالية وإدارية ستكون معها الأندية قادرة على جذب المستثمرين، مشيرا في هذا الشأن إلى الإعلان عن استراتيجية دعم الأندية وتوزيع 2.5 مليار ريال للأندية لتشجيعها على العمل وفق خطة إطار عام لنظام حوكمة فعال يسهم في استدامة هذا النمو وتطويره على الصعيدين الرياضي والإداري.

الأداء الاقتصادي

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما أبداه البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة من ثناء على التقدم الجيد الذي حققته المملكة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية والهيكلية التي بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس على الأداء الاقتصادي للمملكة، وأكد المجلس أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقا لرؤية المملكة 2030، التي تحافظ على الاستقرار المالي وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ودعم التنوع الاقتصادي ورفع مستوى جودة الحياة.

تقارير سنوية

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من، وزارة العدل، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والهيئة العامة للمنافسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، عن عامين ماليين سابقين، وأُحيط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

قرارات:

أولا: تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية والأردن في مجال الربط الكهربائي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا: الموافقة على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين كلية الطب بالجامعة وكلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في الإمارات، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا: الموافقة على انضمام المركز السعودي للاعتماد إلى المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال.

رابعا: الموافقة على اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها بموجب قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم (663) ورقم (664) المؤرخين في 1/10/2018م المتعلقين بالزيادة العامة والزيادة الانتقائية.

خامسا: الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين)، وأعد مرسوم ملكي بذلك.

سادسا: تعيين الدكتور سلمان بن حيدر بن حجار عضوا ممثلا لوزارة التجارة والاستثمار في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.

سابعا: تفويض وزير التعليم صلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب الموافق عليها بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم في السعودية رقم (53/ق/ع) وتاريخ 1/3/1426هـ.

ثامنا: اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمؤسسة العامة للحبوب، عن عامين ماليين سابقين.

ترقيات:

محمد بن معيض القحطاني - مستشار أمني بإمارة منطقة الرياض بالـ 14.