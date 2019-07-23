إمارة مكة ترصد 500 ألف ريال لجائزة الإعلام الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، إطلاق جائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد في أربعة مجالات وبجوائز تصل إلى نحو 500 ألف ريال.

وقال الأمير خالد الفيصل خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الإعلامية التوعوية «الحج عبادة وسلوك حضاري»، تحت شعار (الحج رسالة سلام) في نسختها الثانية عشرة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، إن وزارة الحج هذا العام هيأت أنظمة جديدة تسهل على الحجاج الوصول إلى هذه البلاد دون عناء، متمنيا نجاحها وأن تكون هذه الرحلة الإيمانية مكللة بالنجاح ومريحة لحجاج بيت الله الحرام، وزاد «في كل عام هناك دراسات وأبحاث عما تم في الحج الماضي نحرص على الاستفادة منها، حيث تقوم لجنة الحج المركزية بدراسة الملاحظات وتلافيها، والإيجابيات وتطويرها»، داعيا من سبق لهم الحج لفتح المجال لمن لم يؤدوا الفريضة من قبل.

وأضاف خلال المؤتمر الذي حضره أيضا نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس «يسعدني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، على اهتمامه بالمنطقة، راجيا من الله أن نكون عند مستوى طموحاته، يحفظه الله، وطموحات ولي عهده الأمين». كما قدم الشكر لكل القطاعات المسؤولة عن خدمة ضيوف الرحمن، خاصا بالشكر نائب أمير مكة المكرمة ورجال الأمن على ما يقومون به من جهود.

وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية للحملة الوطنية الإعلامية أن الحملة حققت نجاحات على مدى الـ 11 عاما الماضية، وهذا النجاح الملموس يأتي نتيجة عمل تراكمي، وأثمر عنه ارتفاع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية التقيد بالأنظمة في الحج والبعد عن المخالفات، مضيفا أن الحملة تحولت الآن للتركيز على الإيجابيات وتطويرها في وقت أصبحت فيه المخالفات حالات نادرة.

يذكر أن الحملة ومنذ انطلاقها سجلت انخفاضا في المخالفات والمخالفين أثناء موسم الحج في المواسم الماضية وتناقصا في الحملات الوهمية، وفي أعداد الحجاج القادمين بدون تصريح. كما دأبت الحملة خلال الأعوام الماضية على تعزيز السلوكيات الإيجابية ممثلة في احترام المكان والحدث والإنسان، واحترام الأنظمة، وسعت عبر مضامينها لتنمية إحساس الحاج والمعتمر بمسؤوليته، وتشجيعه على المبادرة بتغيير سلوكياته واستشعار دوره الإنساني المسلم المتحضر، إزاء الحجاج وأداء الفريضة.

كما أن الحملة منذ أن أطلقها أمير منطقة مكة المكرمة قبل نحو 11 عاما حرصت على تسخير إمكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية لخدمة الحجيج، وفعلت رؤية إمارة المنطقة التي تؤكد أن الحج عبادة وسلوك حضاري. ومن هذا المنطلق نفذت الحملة برنامجا توعويا متكاملا للارتقاء بتنمية إنسان المنطقة ليبلغ وصف القوي الأمين ليتحقق على يديه النهوض بمستوى خدمات ضيوف الرحمن، ولتأصيل ثقافة تقديس البلد الحرام خلال موسم الحج لكل من ضيوف الرحمن ومقدمي الخدمة ومختلف أطياف المجتمع.

جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد

فروع الجائزة

• أفضل تغطية سناب شات

• أفضل فيلم قصير (دقيقتان كحد أقصى)

• أفضل صورة

• أجمل تغريدة

مجالات الجائزة

• الارتقاء بنوعية وجودة المحتوى الإعلامي

• تسليط الضوء على تجربة الحجاج

• عكس الجهود المبذولة في خدمة الحاج وضيوف الرحمن

مواعيد الجائزة

• بداية التقديم: 21 ذو القعدة - 24 يوليو

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• نهاية التقديم: 12 ذو الحجة - 13 أغسطس

• موعد إعلان الجائزة: 13 ذو الحجة - 14 أغسطس

حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري»

الأهداف:

• التوعية بالالتزام بالتعليمات وعدم الحج إلا بتصريح

• تكثيف الحملات على المتخلفين والمراقبة ومتابعة أصحاب المؤسسات الوهمية

الجهات المشاركة

• 30 جهة حكومية وخاصة

• 4 مراحل لتنفيذ الحملة

01 استقبال ضيوف الرحمن واستشعار مسؤولية وشرف خدمتهم.

• تستهدف سكان منطقة مكة المكرمة والعاملين في موسم الحج

02 رسالة «لماذا التصريح؟»

• تهدف للتوعية بأهمية إصدار تصريح الحج وعواقب عدم إصداره

• تستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة ومواطني دول الخليج

03 سلوكيات الحج

• التنويه بأبرز السلوكيات السلبية خلال تأدية فريضة الحج

• تستهدف عامة الحجاج

04 شكر للعاملين في موسم الحج والحجاج على التزامهم بالتوجيهات

• تهدف إلى استشعار مسؤولية وشرف خدمة ضيوف الحرمين والتوعية بأهمية إصدار تصريح الحج وعواقب عدم الالتزام، والتنويه بأبرز السلوكيات السلبية خلال فريضة الحج، ورسالة شكرا للعاملين في موسم الحج وللحجاج الملتزمين بالتوجيهات.