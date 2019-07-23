توديع الفوج الأول من حجاج السودان المتجهين للأراضي المقدسة جوا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن جعفر أمس بمطار الخرطوم الدولي الدفعة الأولى من الحجاج السودانيين المتجهين إلى الأراضي المقدسة جوا لأداء فريضة الحج، وذلك بحضور ممثل للمجلس العسكري الانتقالي في السودان اللواء الركن إبراهيم جابر، ووالي ولاية الخرطوم الفريق مرتضى حماد، وعدد من المسؤولين وشركاء الحج، وممثلي أجهزة الإعلام المختلفة.

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وأكد السفير علي بن جعفر وقوف المملكة مع السودان في السراء والضراء وفي كل الظروف، تقديرا وعرفانا لأدوار السودان المشهودة تجاه المملكة، مبينا أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 1000 حاج وحاجة من أبناء السودان يأتي تقديرا للشعب السوداني.

وأشار إلى أن المملكة من خلال موقعها الريادي تشرفت بخدمة كل ما من شأنه رفعة الإسلام وعز المسلمين ونصرة قضاياهم وتوحيد كلمتهم وصفهم، منوها بالمشروعات العملاقة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين كل عام لخدمة الحرمين الشريفين والتسهيل على الحجاج والمعتمرين ورعايتهم، التي أضحت منارة خير يشهد بها القاصي قبل الداني.

ودعا الحجاج السودانيين إلى تعظيم شعيرة الحج، وإعطاء المناسك صفة العبادة والإخلاص لله عز وجل، وأن تؤدى المناسك كما أداها النبي محمد - صلى الله عليه وسلم-.