الوقوف على جاهزية شحنات الأغذية والأدوية بمنفذ الحديثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القريات

زار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي فرعي الهيئة في القريات ومنفذ الحديثة، للاطلاع على سير العمل والوقوف على استعدادات المفتشين لاستقبال شحنات الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية خاصة تلك الواردة مع الحجاج.

واطلع الجضعي على آلية فسح الشحنات الواردة بمكتب الفسح الداخلي، وطرق حفظ المواد الغذائية المبردة والمجمدة، كما زار فرع الهيئة العامة للجمارك بمنفذ الحديثة، والمحجر الزراعي والنباتي.