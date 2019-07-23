700 موظف وموظفة بالجوازات يعتنون بالحجاج في المدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

يقدم موظفو وموظفات جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صورة رائعة وجميلة بالتعامل مع ضيوف الرحمن القادمين، حرصا منهم على بث السرور وتقريب الأنفس من خلال حسن التعامل والابتسامة المعبرة على نقاء وصفاء وترحاب القائمين بأعمال الحج من كل القطاعات، وخاصة من منسوبي الجوازات.

وأوضح قائد قوة الحج بجوازات المطار العميد فواز بن قالط الفقير أن المديرية العامة للجوازات تواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة لضيوف الرحمن وفق خطة حج هذا العام عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، من خلال الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة من «ضباط وأفراد وعنصر نسائي، وكذلك القوة المساندة من طلبة معهد الجوازات» والبالغ عددهم نحو 700 موظف وموظفة.

وبين أن نحو 100 نقطة تشغيل مجهزة بكامل الاحتياجات الفنية من أجهزة حاسب وملحقاتها وأجهزة بصمة وكاميرات وأجهزة تزوير من أحدث ما توصلت له التقنية لضمان تقديم الخدمة والوصول لأعلى درجات الإتقان بالعمل والسرعة في الأداء والدقة في الإجراء وسرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة.