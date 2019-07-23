«مسك المشاعر» يهيئ المتطوعين المشاركين في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بدأ مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية»، تقديم برنامج «مسك المشاعر» لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم حج هذا العام بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، حيث يعمل البرنامج الذي أطلق أولى ورش عمله أمس الأول في جدة، على تأصيل ثقافة التطوع، ومنح الفرد مساحة أكبر في المشاركة بأعمال خيرية.

وتتضمن خطة البرنامج إقامة ورش عمل في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الطائف، الدمام، الخبر، جيزان، الجوف، الأحساء، أبها، تبوك، القصيم، إضافة إلى مدن أخرى في مختلف مناطق المملكة، وتمتد كل ورشة عمل ضمن هذا البرنامج ليوم واحد يحضرها المتطوع للتعرف على مفاهيم التطوع في الحج.

وتشتمل ورشة العمل على التعريف بأساليب التعامل مع حالات الطوارئ، وحل المشكلات، ومهارات التواصل والتعامل مع حجاج بيت الله الحرام باختلاف ثقافاتهم، وتنمية العمل الجماعي في إدارة الحشود وأخلاقيات وقيم العمل التطوعي وربط ذلك كله بشرف المشاركة في الحج والقيمة العظيمة لذلك.

ويشارك حاليا في البرنامج التدريبي آلاف المتطوعين المسجلين من خلال وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، ومديرية الدفاع المدني، إلى جانب عدة جهات رسمية أخرى في خطوة هادفة لتوحيد الجهود الرامية إلى دعم الشباب المتطوعين وتطوير مستوى جودة الخدمات المقدمة، والاستفادة من الخبرات المتقدمة التي يتضمنها البرنامج.

ويسعى مركز المبادرات من خلال هذا البرنامج إلى رفع مستوى أداء المتطوعين في تقديم خدمة ذات مواصفات معيارية احترافية وممارسات عالية الجودة تنعكس على ضيوف الرحمن بأثر إيجابي، وتسهم في تحسين تجربتهم وإثرائها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز ثقافة التطوع وزيادة إسهامات المتطوعين من الشباب السعودي في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

استقبال وتوديع ضيوف الرحمن

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الإرشاد والتوجيه

الترجمة

التطوع الطبي

إكرام وإجلال كبار السن

معاونة ذوي الإعاقة

التطوع الإعلامي برصد مشاعر ومواقف الحجاج صوتا وصورة وتوثيقها.

محاور العمل بالمبادرة