38 % زيادة في أعداد الحجاج القادمين بحرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ارتفع عدد الحجاج القادمين إلى ميناء جدة الإسلامي نحو 38% هذا العام، وذلك من خلال 22 رحلة، بنسبة زيادة بلغت 29% مقارنة بأعداد الرحلات التي استقبلها الميناء من العام الماضي، لأدائهم للفريضة بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك، بالتعاون مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية بالميناء.
وبدأ الميناء باستقبال طلائع الحجاج القادمين بحرا بدءا من 14 ذي القعدة الجاري، ويستمر إلى الرابع من ذي الحجة المقبل، حيث وصل عدد الحجاج الذين استقبلهم الميناء حتى أمس نحو 10 آلاف حاج.
يذكر أن تشغيل ميناء جدة الإسلامي يسير في كل موسم حج وفق خطة يقرها المجلس الاستشاري، والتي تهدف إلى تحقيق التعاون والتنسيق المشترك بين إدارة الميناء وجميع إدارات الأجهزة الحكومية المعنية ذات العلاقة (وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، المديرية العامة للجوازات، الهيئة العامة للجمارك، هيئة الهلال الأحمر، المديرية العامة لحرس الحدود)، للنهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام.
أعداد حجاج البحر
1440
- 22 رحلة
- 22 ألف حاج
- 17 رحلة
- 16 ألف حاج
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