نافذة الكترونية خاصة بتقارير الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلق الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي بمقر الهيئة في جدة أمس أعمال الهيئة لحج هذا العام، والتي تضمنت الهوية الإعلامية الخاصة بموسم الحج لمركز التواصل الرقمي، وكذلك النافذة الالكترونية الخاصة بتقارير الطقس في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وحول الهوية الإعلامية للهيئة خلال موسم الحج، أكدت مديرة مركز التواصل الرقمي بالهيئة فاطمة العوفي أن الهيئة ستخاطب الحجاج بـ 4 لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو) من خلال النشر الإعلامي والتوعوي لمختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعة.
تحتوي النافذة الالكترونية على:
- معلومات أرصادية وتوقعات وتحذيرات حول حالة الطقس والرياح والحرارة والظواهر الجوية الخاصة
- تبث معلومات الطقس الآنية لتحديد سرعة الرياح واتجاهها ودرجات الحرارة والمعلومات طبقات الجو العليا
- صور رادارية وصور الأقمار الصناعية وعناصر الطقس والحرارة والرياح، وأهم ظواهر جوية تصدر كل ساعة
- تعطي النافذة توقعات حالة الطقس لـ 24 ساعة مقبلة وتوقعات 5 أيام مقبلة يتم تحديثها يوميا
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