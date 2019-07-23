نافذة الكترونية خاصة بتقارير الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي بمقر الهيئة في جدة أمس أعمال الهيئة لحج هذا العام، والتي تضمنت الهوية الإعلامية الخاصة بموسم الحج لمركز التواصل الرقمي، وكذلك النافذة الالكترونية الخاصة بتقارير الطقس في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وحول الهوية الإعلامية للهيئة خلال موسم الحج، أكدت مديرة مركز التواصل الرقمي بالهيئة فاطمة العوفي أن الهيئة ستخاطب الحجاج بـ 4 لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو) من خلال النشر الإعلامي والتوعوي لمختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعة.

تحتوي النافذة الالكترونية على: