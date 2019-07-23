4 مراكز للطوارئ الصحية في الحرم المكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكملت وزارة الصحة تجهيز قسم الطوارئ في مستشفى أجياد والمراكز الصحية في الحرم المكي الشريف، استعدادا لتقديم الخدمة الصحية والعلاجية للحالات الطارئة والعاجلة والحادة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1440.

وتوجد داخل الحرم 4 مراكز مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، والكادر الطبي المؤهل الذي يستطيع التعامل مع كل الحالات المرضية بما فيها حالات العناية الفائقة.

وتوزعت مراكز الطوارئ في أماكن متفرقة داخل الحرم المكي، فمركز رقم (1) في الدور الأول من باب 85 إلى باب 88 في توسعة الملك فهد في الجهة الغربية من المسجد الحرام، ومركز رقم (2) بجوار باب السلام في قبو المسعى في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج، ومركز طوارئ الحرم رقم (3) في الدور الأرضي بجوار باب إسماعيل، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج، ومركز طوارئ الحرم رقم (4) في الدور الأول بجوار جسر أجياد، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج.

ويتم تقديم الخدمات الصحية اللازمة للحالة المرضية داخل تلك المراكز حتى يتم شفاؤها ومغادرتها، أو يتم نقلها إلى مستشفى أجياد كما في حالات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وحالات الكسور، وذلك عن طريق فريق صحي يتكون من طبيب وممرض، بواسطة عربات النقل الإسعافي (القولف)، المخصصة لنقل الحالات إلى مستشفى أجياد في وقت قياسي وإكمال اللازم.

وتعد خدمة ضيوف الرحمن من أولويات وأهداف مستشفى أجياد للطوارئ ومراكز الطوارئ في الحرم المكي الشريف، بهدف تمكينهم من أداء مناسك الحج في يسر وسهولة وصحة جيدة.

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مركز رقم (1) في الدور الأول من باب 85 إلى باب 88 في توسعة الملك فهد

مركز رقم (2) بجوار باب السلام في قبو المسعى في الجهة الشرقية من المسجد الحرام

مركز رقم (3) في الدور الأرضي بجوار باب إسماعيل

مركز رقم (4) في الدور الأول بجوار جسر أجياد

تحتوي المراكز على 3 أسرة كشف مجهزة بأحدث الأجهزة بينها سرير للإنعاش القلبي الرئوي

توزيع مراكز طوارئ الحرم المكي: