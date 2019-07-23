19 فرقة تطوعية لصيانة مركبات الحجاج مجانا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 19 فرقة تطوعية للصيانة الفورية لمركبات الحجاج، وذلك ضمن برامج تشارك بها المؤسسة عبر فريق متخصص من المدربين والمتدربين خلال موسم حج هذا العام.

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وقال محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، لدى تدشينه أمس بمقر الكلية التقنية بجدة برامج الصيانة التطوعية، إن المؤسسة اعتمدت خطة لتأهيل وتدريب الفرق المشاركة سواء داخل المشاعر المقدسة أو في المنافذ الحدودية، للقيام بمهام عدة من أبرزها مهام الإسعافات الأولية، وأعمال الدفاع المدني والمسح، وإرشاد الحجاج.

وأضاف أن المؤسسة ستشارك كذلك ببرنامج الصيانة الطارئة المجانية لسيارات الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة على 3 محاور مؤدية إلى المنطقة المركزية، تشمل المعلاة والمسفلة والشبيكة ومنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك وبمدينة الحجاج بالقصيم، وفي منطقة المدينة المنورة بواقع 3 محاور تشمل طرق الهجرة والقصيم وتبوك، علاوة على الدوريات المجدولة التي تعمل على مدار الساعة ويشرف عليها وينفذها عدد من المدربين والمتدربين المتخصصين في مجال المحركات والمركبات وكهرباء السيارات من منسوبي التدريب التقني والمهني بمناطق مكة والقصيم وتبوك والمدينة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في هذا الشأن وذلك خدمة لضيوف الرحمن.

يذكر أن المؤسسة تشارك بـ15 فرقة كشافة وجوالة، تضم 250 جوالا وكشافا وقادة من جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمملكة، كما استحدثت مشاركة فرقتين نسائيتين للمشاركة في الإرشاد والتنظيم هذا العام.