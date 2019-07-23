جودة برامج حملات «محو الأمية» ترفع مؤشر إقبال المسنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حققت الحملات التوعوية الصيفية لمحو الأمية التي أطلقتها وزارة التعليم بمشاركة خمس وزارات للقضاء على محو الأمية في كل من تعليم مكة المكرمة وتبوك وبيشة وصبيا، جوانب اجتماعية عدة في ترسيخ الحس والانتماء الوطني والتثقيف الاجتماعي والصحي، إضافة لتحقيق الأهداف المرتكزة على تعليم مبادئ القراءة والكتابة للكبار لمحو أميتهم.
ولم تقتصر الحملات على الجانب التعليمي، بل امتدت لتشمل الشأن الاجتماعي من خلال مشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة الوضع الاجتماعي في مكان إقامة الحملات، والتعرف على المشكلات الاجتماعية والأسرية، والمساعدة في التغلب عليها وإيجاد حلول لها، عبر المحاضرات وعمل التقارير والإحصائات اللازمة لحصرها وتناولها من خلال المحاضرات المقدمة، وإعداد نشرات توجيهية تهدف إلى زيادة الوعي في تلك الجوانب.
وتشارك في الحملات وزارة الصحة من خلال التعرف على المشكلات الصحية وإعداد خطة للتوعية والتثقيف الصحي، وإقامة محاضرات وندوات وفق جدول زمني لتنفيذها وتكثيف الجانب الإرشادي والتوعوي عن بعض الأمراض والعادات والممارسات المضرة بالصحة، بالإضافة إلى تكثيف الجوانب الإرشادية والتوعوية ذات الارتباط بالبيئة الصحية داخل نطاق الحملات.
فيما تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في التوعية والإرشاد في الموضوعات التي تهم المجتمع، بالإضافة إلى محاضرات دينية تنفذ في المساجد والجوامع، ومؤسسات المجتمع المدني ومشاركة نخبة من المعلمين والمعلمات الذين تم ترشيحهم من إدارات التعليم وهيئة إدارية وإشرافية متكاملة.
ورصدت التقارير الإخبارية في المناطق مدى تفاعل الدارسين والدارسات وحرصهم على الحضور والانضباط والاستفادة من البرامج والفعاليات المقدمة خلال مدة الحملة التي تصل إلى 60 يوما.
الوزارات المشاركة
- الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
- العمل والتنمية الاجتماعية
- الصحة
- الإعلام
- البيئة والمياه والزراعة
المهارات الأساسية
- القراءة والكتابة
- حفظ وتلاوة وتجويد القرآن
- تعليم المبادئ الأساسية للحساب
- التوعية العامة بالمحاضرات والدروس الأسبوعية والأنشطة الترفيهية والثقافية
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