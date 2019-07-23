استشاري جلدية: ليس كل بقعة بيضاء بهاقا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حامد الظاهري- المدينة المنورة

أكد رئيس مركز الجلدية الاستشاري الدكتور عدنان كعكي أنه ليس كل بقعة بيضاء تعتبر بهاقا بل هناك أمراض جلدية تشبه البهاق من ناحية الشكل واللون.

وحذر كعكي خلال تدشين مدير مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة الدكتور أيمن خرابة الحملة التطوعية التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للبهاق في مركز الجلدية والليزر بالمستشفى بالتعاون مع جمعية فأل، من بعض الخلطات العشبية التي قد تحتوي على مواد ضارة أو سامة ولم تثبت فعاليتها الطبية في علاج البهاق وقال: «إنه من الأفضل استشارة طبيب جلدية لتحديد نوع الإصابة والعلاج الأنسب لها».

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وقال الدكتور عدنان كعكي: «إن الهدف من هذه الحملة توعية مرضى البهاق وذويهم حول هذا المرض الجلدي وطرق علاجه وكيفية التعايش معه، مع التنويه إلى أهمية مراعاة الجانب النفسي للمريض».

من جهتها قالت استشارية الجلدية الدكتورة أزهار مرغلاني «من المهم أن نعرف أن مرض البهاق مرض مناعي غير معد، ومن حق المصاب أن يعيش حياة طبيعية من غير وجود النظرة التشاؤمية والتساؤلية ممن هم حوله»،وأضافت «هناك علاجات بيولوجية جديدة في محاولة علاج هذا المرض، كما أدعو جميع شرائح المجتمع إلى دعم الجمعيات الخيرية المتخصصة في التوعية بمرض البهاق من جميع النواحي النفسية والمالية والاجتماعية والاهتمام بالأبحاث الطبية المتعلقة بعلاج البهاق».

يذكر أن جمعية البهاق الخيرية فأل تهدف في رسالتها إلى مساندة المصابين بالبهاق توعويا ونفسيا واجتماعيا، وفق منطومة مؤسسية وفريق عمل مؤهل وفاعل لتحقيق رؤية الجمعية في أن تكون المرجع الأول في البهاق لحياة سعيدة للمستفيدين وعبر مجالات محددة هي العلاج الخيري والتوعية والاستشارات والإثراء المعرفي.