43 مليونا لتشغيل شبكات المياه في7 أحياء ببيشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير تشغيل مشروع شبكات المياه في 7 أحياء في محافظة بيشة ليخدم 30 ألف نسمة. وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس محمد الشهراني أن المشروع، الذي بلغت تكلفته 43 مليون ريال، يهدف لتوسيع نطاق تغطية الخدمات، وتحسين جودة الخدمات المائية، وضمان تزويد العملاء بمياه صالحة للشرب.



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