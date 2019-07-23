اتفاقية لقياس أثر تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة جدة

وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفاقية تنفيذ دراسة أثر تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج خلال الفترة من 2013 حتى 2018م.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها وكيل وزارة العمل للتنمية سليمان الزبن ومدير عام الجمعية محمد آل رضي ضمن إطار إسناد الخدمات للقطاع الثالث ودعمه، حيث تهدف الدراسة لمعرفة أثر الإجراءات الوقائية لبرنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج قبل حدوث المشكلات الزوجية بعد الزواج، وكذلك بيان أهمية التأهيل الأسري لاستقرار وتحقيق سعادة الزوجين والكشف عن دور جمعيات التنمية الأسرية تجاه المجتمع في تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، وتقويم برنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج.

وأوضح آل رضي أن الدراسة تشمل جميع المناطق، وتبلغ عينة الدراسة 5 آلاف مستفيد ومستفيدة، وستتبع في منهجها المنهج الوصفي التحليلي، ومنهجية العائد على الاستثمار الاجتماعي SROI، وذلك لقياس الأثر الاجتماعي للاستثمار وللدراسة، وهل حققت الخدمة أهدافها أم لا؟ وذلك للتعرف على مدى التأثير الذي حققته الخدمات المقدمة للمستفيدين.