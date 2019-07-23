إنشاء وكالة للأعمال والاقتصاد المعرفي بجامعة الملك خالد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أنشأت جامعة الملك خالد وكالة للأعمال والاقتصاد المعرفي، وذلك بعد موافقة اللجنة الموقتة المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي، وتكليف الدكتور عبداللطيف الحديثي وكيلا للجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي لمدة ثلاث سنوات، بناء على موافقة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ. وأوضح مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي أن إنشاء وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي سيسهم في تطوير أعمال وبرامج الجامعة في هذا المجال، وذلك من خلال العمل على تحقيق رؤية الجامعة في تعزيز ثقافة الإبداع والاستثمار في المعرفة من أجل تحقيق تنمية مستدامة للمجتمع، مشيرا إلى أن إنشاء الوكالة يواكب رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة وسيسهم في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لبناء مجتمع الأعمال وصناعة الإبداع.



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