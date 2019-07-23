أمر ملكي بتعيين السليمان عضوا في هيئة كبار العلماء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول أمرا ملكيا قضى بتعيين الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضوا في هيئة كبار العلماء.

Advertisements

ورفع الدكتور عبدالسلام السليمان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين.

وسأل الله أن يعينه على القيام بالمهمة الجليلة التي أنيطت به، وأن يسدد الخطى ويوفقه ورئيس هيئة كبار العلماء وأعضاء الهيئة في كل ما من شأنه خدمة الدين ثم المليك والوطن.

يذكر أن الدكتور عبدالسلام حاصل على الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطباعة الرسالة.