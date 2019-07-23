الحج تحذر من التعامل مع المواقع الالكترونية المشبوهة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حذرت وزارة الحج والعمرة من المواقع الالكترونية المشبوهة التي تزعم تقديم خدمات الحج، مشيرة إلى أن تلك المواقع تقوم بالتصيد الاحتيالي للحصول على معلومات المستخدمين.
ودعت الوزارة عموم الراغبين في أداء مناسك الحج إلى عدم التعامل مع تلك المواقع، حاثة الجميع على التوجه للقنوات الرسمية لإنهاء الإجراءات اللازمة.
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