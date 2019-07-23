تجهيز 139 عيادة تخصصية وعامة وأسنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية منذ وقت مبكر تنفيذ الخطة الشاملة لأعمال الحج؛ لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لمنسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، والتي سبق اعتمادها من قبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ممثلة في إدارة صحة الحج والعمرة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة.

وتعمل إدارة صحة الحج والعمرة برئاسة العقيد طبيب خالد الزهراني على تجهيز وتشغيل العيادات والمراكز الموسمية وتنسيق الأعمال مع برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة ومقدمي الخدمة الصحية بالحج، حيث تم تشغيل 41 عيادة تخصصية لهذا العام و86 عيادة عامة إضافة إلى 12 عيادة أسنان بجميع المراكز الدائمة والموسمية.

وعقدت الإدارة عددا من الاجتماعات التنسيقية في إطار الاستعداد لموسم الحج لهذا العام مع مختلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة؛ لتلمس احتياجات هذه القطاعات وتنسيق الجهود لتنفيذ الخطة بشكل منهجي يخدم جميع المشاركين.