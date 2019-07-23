إخلاء جوي لنقل مرضى القلب إلى المدينة الطبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خصص مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة رقما هاتفيا لاستقبال الاتصالات من مستشفيات مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، التي لديها حالات مرضى القلب والذبحات الصدرية المعقدة، والحالات النادرة التخصصية التي تحتاج للنقل إلى مركز القلب في المدينة الطبية، بالتعاون مع الإخلاء الجوي للهلال الأحمر، بهدف تسهيل عملية التنسيق، وسرعة إنهاء الإجراءات لإنقاذ حياة المرضى.

الرعاية القلبية

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كما قلص الوقت الذي تستغرقه إجراءات الكشف على حالات القلب، وتشخيصها وإجراء عمليات القسطرة الأولية لمرضى الجلطات القلبية الحادة في أقل من 90 دقيقة، وذلك لإنقاذ عضلة القلب في الوقت المناسب.

وتوفر مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة الرعاية المتخصصة باعتبارها المستشفى المرجعي رباعي الرعاية الوحيد على مستوى منطقة مكة المكرمة، حيث تولي موسم الحج اهتماما خاصا للتأكد من أن خدمات المدينة تدعم وتساند وتكمل الخدمات الصحية في مكة المكرمة.

ويعد مركز القلب المركز الرئيس الذي يستقبل حالات القلب من الحجاج التي تحتاج إلى تدخل، سواء بالقسطرة القلبية أو جراحة القلب المفتوح، حيث يتم قبول كافة حالات الرعاية القلبية، وذلك بالتنسيق الفعال بين المدينة وكافة مستشفيات المشاعر ومكة المكرمة لقبول وتحويل الحالات بأسرع وقت.