القتل تعزيرا لمهرب حبوب الإمفيتامين في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالمدعو عبدالعزيز بن سلامة بن محسن الحويطي -سعودي الجنسية-، لتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني عبدالعزيز بن سلامة بن محسن الحويطي، أمس في منطقة تبوك.