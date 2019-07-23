المواصفات تلزم الموردين بتسجيل السكوتر في «سابر»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمس عن إلزام التجار والموردين بضرورة تسجيل منتجات استهلاكية جديدة في منصة «سابر» الالكترونية، حتى يتم السماح لها بالدخول للسوق السعودي، من بينها السكوتر وحواجز الشاحنات والبطاريات والدهانات، وذلك ضمن بدء التطبيق الإلزامي للمرحلة الرابعة لتسجيل المنتجات في منصة سابر.

وأدرجت الهيئة 5 لوائح إضافية للمنتجات الملزم تسجيلها بمنصة «سابر»، ضمن المرحلة الرابعة لتسجيل المنتجات في سابر، حيث تضم المنتجات الخاضعة للوائح الفنية الخاصة بألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر)، وحواجز الشاحنات، والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل في مرحلتها الأولى، وهي (جميع الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، ومفارش (سفر) المائدة، وأكياس الشعير والبلاستيك المنسوجة)، بالإضافة إلى المنتجات الخاضعة للائحة الفنية للبطاريات الكهربائية، ولائحة الدهانات بما فيها الأصباغ والورنيشات.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجب على جهات تقويم المطابقة وقف إصدار شهادات المطابقة COC اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل، وسوف يتم إيقاف أي إرساليات لا تحمل شهادات سابر اعتبارا من 15 أغسطس 2019 ، فيما يسمح للإرساليات المصحوبة بشهادات COC الصادرة قبل 1 أغسطس فقط.

وأوضحت الهيئة أن منصة «سابر» الالكترونية تسهل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم مطابقة المعتمدين لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية وتسجيلها في منصة «سابر» لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي، مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة، بعدما أصبحت تتم بشكل الكتروني وبكل سهولة ويسر.

المرحلة الرابعة لتسجيل المنتجات في منصة سابر

بدء التطبيق الإلزامي اعتبارا من 01-08-2019

يجب على جهات تقويم المطابقة وقف إصدار شهادات المطابقة COCاعتبارا من 01-08-2019

إيقاف أي إرساليات لا تحمل شهادات سابر اعتبارا من 2019-08-15

يسمح للإرساليات المصحوبة بشهادات COCالصادرة قبل 01-08-2019 فقط

اللوائح الخاضعة للتسجيل

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اللائحة الفنية لألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر).

اللائحة الفنية لحواجز الشاحنات.

اللائحة الفنية للبطاريات الكهربائية.

اللائحة الفنية للدهانات (الأصباغ) والورنيشات.

اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل (المرحلة الأولى).

تسريع الإجراءات: من أجل إصدار شهادات المطابقة المطلوبة، وشهادات مطابقة الإرسالية للسلع الاستهلاكية سواء المستوردة أو المصنعة محليا.

تقليل الوقت: تسهيل وتقليل الوقت اللازم لفسح المنتجات من قبل الهيئة العامة للجمارك.

حماية المنشآت التجارية والمستهلكين: من المنتجات غير المطابقة للمواصفات والحد من المنتجات المغشوشة.

سابر

منصة الكترونية تتيح للتاجر والمصنع المحلي إصدار شهادات المطابقة المطلوبة وشهادات مطابقة الإرسالية الكترونيا للسلع الاستهلاكية، سواء المستوردة أو المصنعة محليا لدخولها للسوق السعودي، كما تهدف إلى حماية المنشآت التجارية من حالات الغش والتأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك أو بيئته.

وتم تطوير منصة سابر بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال لتشغيلها وتطويرها وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في التسجيل، وكذلك تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين.

الجهات التي تم الربط معها: