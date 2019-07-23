تدمير 7 أهداف سورية بأسلحة تركية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة الدفاع التركية قيام قواتها عند المنطقة المتاخمة للحدود السورية بتدمير سبعة أهداف داخل الجانب السوري باستخدام الأسلحة الثقيلة، وذلك ردا على إطلاق قذيفتين على ولاية شانلي أورفة جنوب شرق البلاد، ونقلت وكالة «الأناضول» التركية أمس عن بيان للوزارة التأكيد على أن «هذا الرد يأتي في إطار الدفاع المشروع».

وأعلنت ولاية شانلي أورفا أمس سقوط قذيفتين من الجانب السوري داخل الأراضي التركية، وأنهما أصابتا منزلين بقضاء «جيلان بينار» بالولاية، ما أسفر عن إصابة 6 مدنيين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن مجهولين أطلقوا قذيفة صاروخية من مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة باتجاه الأراضي التركية المقابلة لها عند الحدود بين الطرفين.