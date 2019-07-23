طلق ناري يصيب إريتريا في جريمة عنصرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ذكرت السلطات الألمانية أن الجريمة التي أصيب فيها إريتري بطلق ناري في بطنه بمدينة فيشترسباخ في ولاية هيسن الألمانية ذات دوافع عنصرية.
وقال متحدث باسم الادعاء العام أمس: «إن الجاني المشتبه به ارتكب جريمته لدوافع معادية للأجانب»، وبحسب البيانات فإن الجاني كان يبحث عن ضحية، وأطلق النار على الإريتري (26 عاما) بمحض الصدفة على ما يبدو.
ووفقا للبيانات قتل الجاني المشتبه به (55 عاما) نفسه برصاصة في الرأس عقب إطلاق النار على الإريتري، وعثرت الشرطة بحوزة الجاني الذي يحمل الجنسية الألمانية على سلاحين نصف آلي. كما صادرت السلطات أسلحة أخرى خلال تفتيش منزله.
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