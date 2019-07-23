11 قتيلا بين جماعة موالية لإيران في نيجيريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت الحركة الإسلامية في نيجيريا «إن الاشتباكات التي وقعت أمس الأول بين الشرطة ومتظاهرين للحركة الشيعية قد خلفت 11 قتيلا».

وأضافت الحركة في بيانها أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على أعضائها الذين كانوا يتظاهرون في أبوجا للمطالبة بإطلاق سراح زعيمهم إبراهيم زكزكي، واتهمت الشرطة الشيعة بتنفيذ احتجاج عنيف تمت السيطرة عليه.

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ويخرج أعضاء الحركة الشيعية في احتجاجات منتظمة للمطالبة بداعي الإفراج عن زعيمهم وهو رجل دين موال لإيران منذ عام 2015.

ويمثل الشيعة أقلية في نيجيريا، حيث يقولون إنهم يتعرضون للاضطهاد من قبل الأغلبية السنية في

البلاد.